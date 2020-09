439 Visite

Raffaele Tortoriello, 60 anni, chirurgo, senologo, dirigente medico del Pascale, sospeso ieri dal servizio per presunte molestie sessuali nei confronti di due pazienti. Il medico ha rilasciato un’intervista al Mattino di Napoli. Eccone uno stralcio:

“Sono molto provato: per me, per la mia famiglia, mia moglie e per mia figlia. Da stamattina mi è crollato il mondo addosso. All’improvviso, senza che avessi mai saputo di essere sottoposto a indagini, hanno bussato alla porta di casa mia e alcuni poliziotti mi hanno invitato a seguirli in Questura per notificarmi un atto giudiziario di sospensione e interdizione dalla professione per un anno. Ciò a seguito di una denuncia per violenza presentata contro di me».

E ancora: “Non mi spiego come sia potuto accadere tutto quello che mi sta capitando. Mi sembra di essere precipitato in tunnel senza fine e senza sapere il come e il perché. Sono affranto, ho visto la mia foto su diversi siti. Sono 30 anni che faccio questo lavoro. Ripenso a cosa sia potuto accadere. Sono annichilito. Mi piove addosso il mondo. Ho sempre applicato con scrupolo le regole della professione”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS