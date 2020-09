83 Visite

“A breve partiranno i lavori in via Seitolla e via Casalanno.

Sono due interventi importanti ai quali ne seguiranno altri come previsto dal cronoprogramma fatto con la Città Metropolitana.

Quest’anno realizzeremo gran parte degli interventi programmati in questi primi due anni di amministrazione, soprattutto per quanto riguarda i lavori pubblici”.

Così il sindaco di Quarto, Antonio Sabino.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS