De Luca: “Ribadisco che in Campania le scuole aprono il 24. 140mila test sierologici e molecolari per docenti e personale”

208 Visite

“CORONAVIRUS: ne approfitto per ribadire che IN CAMPANIA LE SCUOLE APRONO IL 24 SETTEMBRE.

Di fronte all’apertura dell’anno scolastico, Il Governo ha reso facoltativi il test per docenti e personale. Noi invece in Campania abbiamo deciso che sono obbligatori perché dobbiamo dare sicurezza alle famiglie. Dobbiamo fare 140mila test sierologici e poi molecolari. Non è semplice, abbiamo deciso per senso di responsabilità.

Noi abbiamo fatto delle scelte difficili, per salvare la Campania”.

Così il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS