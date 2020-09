Covid al Cardarelli: stop alle visite in rianimazione

145 Visite

A causa dell’incremento di positivi al Cardarelli, si è deciso di vietare ogni visita nel reparto rianimazione per questioni di sicurezza. Generalmente, in questo reparto era consentito di visitare i propri cari per due ore al giorno. E’ uno dei reparti più grandi di Europa che conta 22 posti letto. Durante il lockdown, invece, le visite ai ricoverati erano state ridotte ad un ora al giorno, ma non si era arrivati a ciò.

Inoltre, al fine di liberare i reparti ordinari dai casi di Covid, la direzione sanitaria ha deciso di dedicare oltre al padiglione M, anche una nuova palazzina (A) per i contagiati.

Per quanto concerne, invece, le condizioni del medico della rianimazione ricoverato al Cotugno, sono stazionarie le sue condizioni di salute. Mentre gli altri 3 infermieri del reparto rianimazione risultati positivi al Cononavirus, sono in buone condizioni.













