Marano, riparatore di marmitte abusivo sanzionato dalla Guardia di Finanza: il Comune ordina la chiusura dell’attività

Il Comune ha disposto la chiusura di un’attività completamente abusiva, adibita alla riparazione di marmitte, che operava in via Mallardo. L’atto di chiusura è stato sottoscritto sulla scorta di un verbale elevato dalla Guardia di Finanza, con conseguente sequestro amministrativo, che contemplava anche la cessazione dell’attività. L’ordinanza a carico del signor D.C.A. è dello scorso 4 settembre. La cosa curiosa è che sul sito del Comune il procedimento adottato dal Comune è in bella mostra, con tanto di nome dell’abusivo, mentre i compensi per i consiglieri (gettoni di presenza) vengono inspiegabilmente oscurati.













