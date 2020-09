Altra tegola per la Campania: i banchi saranno consegnati (tutti) tra la metà e la fine di ottobre. Parola di Arcuri

221 Visite

In una lettera scritta dal commissario per la ripartenza delle scuole in sicurezza direttamente ai presidi, senza intermediazione della ministra, Domenico Arcuri spiega la ragione delle scelte e illustra l’organizzazione delle consegne.

“Il 28 agosto è iniziata la distribuzione alle scuole italiane di oltre due milioni e quattrocentomila banchi in 17.863 plessi scolastici e si concluderà entro la fine di ottobre”, scrive. Si parte con le zone più colpite dal Covid: “Codogno, Alzano, Nembro, Bergamo, Brescia, Piacenza e Treviso”.

Entro fine settembre ci sarà la maggioranza delle consegne per le scuole primarie, ma con alcune eccezioni, concentrate soprattutto nelle regioni che hanno formulato le maggiori richieste”. Nel Lazio, in Campania e in Sicilia si è arrivati infatti a una domanda di arredi fino a otto volte le media, e per tale ragione “la consegna si concluderà nella seconda parte del mese di Ottobre”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS