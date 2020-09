Il Ministro Spadafora a Melito, Micillo: “Governo sempre presente sul nostro territorio”

Il giorno 4 settembre alle ore 16:00 il Ministro allo Sport ed alle politiche Giovanili Vincenzo Spadafora sarà a Melito di Napoli.

L’appuntamento è in via colonne 47 presso il Centro Centro Danza Ballet Studio.

La Visita nell’ambito del Tour dei Territori per il Referendum confermativo per il taglio dei parlamentari.

Il ministro Spadafora affronterà i temi dello sport e spiegherà le ragioni del SI al Referendum.



“Grazie al Ministro per la grande attenzione al territorio. Non è la prima volta, infatti, che il Governo mostra la sua attenzione a Napoli Nord. Abbiamo sentito forte la sua presenza a Giugliano per la Caserma dei Vigili del Fuoco con il Sottosegretario Sibilia e prima ancora a Cava Alma con il Ministro Di Maio. Questa volta ospite del territorio a Melito di Napoli, il Ministro dello Sport Vincenzo Spatafora che affronterà con i presenti i temi dello sport e le ragioni del SI al taglio dei Parlamentari. A breve il Ministro farà tappa anche a Giugliano”. Così l’on. Salvatore Micillo