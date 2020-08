Nozze ai tempi del Covid: testimone positivo, paura anche per l’addio al celibato

244 Visite

Accade a Vico Equense allo Scrajo terme, nota struttura che organizza ricevimenti: il testimone di nozze di un matrimonio, fratello della sposa, è risultato positivo al Covid-19.

Dopo qualche giorno dai festeggiamenti, gli sposi, entrambi residenti a vIco Equense, scoprono che il loro testimone, fratello della sposa, è positivo.

Si tratta di un militare, che ha scoperto di avere contratto il virus al suo rientro da Norcia,luogo dove lavora.

Protocolli di sicurezza per tutti gli invitati al matrimonio, circa 70 persone, dipendenti della struttura, musicisti e tutti coloro che sono entrati in contatto con il giovane contagiato.

Gli sposi avevano già rimandato le nozze inizialmente progettate per giugno per l’emergenza Covid, e hanno atteso per festeggiare per pronunciare il loro sì sull’altare il 19 agosto.

100 al momento i tamponi effettuati agli invitati al matrimonio, gli stessi invitati anche all’addio al celibato.













