Covid, a Quarto altri tre casi: in 10 sono attualmente positivi in città

138 Visite

Nel comune di Quarto altri tre positivi al Covid. Ad annunciarlo, poco fa, ill sindaco Antonio Sabino. In due giorni si sono registrati quattro casi di positività nel comune flegreo, nel quale risiedono attualmente dieci persone che hanno contratto il virus.

“Si tratta di persone rientrate dalle vacanze e di contatti rintracciati grazie alla ricostruzione del link epidemiologico dei casi positivi già accertati – spiega il sindaco Sabino – Ma c’è anche una buona notizia – aggiunge il sindaco – un cittadino guarito, a cui vanno i miei più sinceri auguri per una serena ripresa. Non dobbiamo essere superficiali nell’affrontare questa situazione, ma non dobbiamo neanche lasciarci spaventare da questi dati. Manteniamo la calma, rispettiamo le regole e indossiamo le mascherine”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS