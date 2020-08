Amministrative Calvizzano, Pirozzi agli elettori: “I primi atti da sindaco? Rafforzamento organico comunale e scuola materna”

101 Visite

Illustrato il programma generale, ora Giacomo Pirozzi entra nel dettaglio dei suoi temi e spiega quali saranno le prime sfide da affrontare in caso di elezione a sindaco. “I primi mesi di consiliatura li dedicheremo a rafforzare l’organico comunale – spiega l’ex primo cittadino – Il municipio ha al momento un organico numericamente insufficiente e dobbiamo fare di tutto per reperire personale, soprattutto per colmare le future carenze tra i vigili urbani. Come farlo? Bisogna capire se l’ente ha attivato qualche convenzione, ad esempio con il Ripam, o se bisogna percorrere altre strade. E’ chiaro che, preliminarmente, va fatta anche una verifica di natura contabile”.

Il candidato sindaco sposta poi l’accento su un altro tema da lui ritenuto fondamentale: “Dobbiamo costruire una scuola materna e sono sicuro che ci riusciremo in un tempo relativamente breve. Fondi comunali o extracomunali? Vedremo, anche in questo caso, quale sarà la strategia migliore da percorrere”.

La caserma dei carabinieri non sarà trascurata: “Faremo anche quello, ma ovviamente occorrerà più tempo”.













