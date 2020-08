De Luca: “Alta tecnologia per il nuovo pronto soccorso dell’ospedale Santobono”

62 Visite

“Il Pronto Soccorso del Santobono Pausilipon Fondazione di Napoli è primo in Italia e in Europa per numero di accessi ed è tra i più efficienti secondo l’Agenas.

Lo scorso mese di novembre, dopo due anni di lavori nei quali il servizio è sempre rimasto attivo, abbiamo inaugurato il nuovo Pronto Soccorso e Dipartimento di Emergenza Urgenza, tra i più grandi d’Europa.

Una Piastra di Emergenza con tecnologie di ultima generazione, tra cui il Centro di Medicina Iperbarica, unico ospedale pediatrico in Italia ad esserne dotato.

Un nuovo reparto di endoscopia, unico nel Sud Italia, per la rimozione di corpi estranei e lesioni da caustici.

E non solo, anche un’app informativa per gli utenti e una startup innovativa, finanziata dalla Regione Campania, per commercializzare gli esoscheletri per i bambini.

Il 30 gennaio scorso è stata siglata un’intesa per una collaborazione ad alto livello con l’Istituto Gaslini di Genova.

In questi anni è stato fatto un lavoro straordinario grazie al quale oggi il Santobono è sempre di più punto di riferimento nazionale per l’assistenza sanitaria e la ricerca medica in età pediatrica.

Un altro grande passo in avanti per la nostra sanità”.

Così il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS