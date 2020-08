Calcio Giugliano, la società ufficializza l’acquisto di quattro under

121 Visite

Quattro giovani talenti a disposizione del tecnico Guglielmo Tudisco. La dirigenza del Giugliano ha annunciato poco fa l’acquisto di quattro under, già in campo oggi per il primo allenamento. Si tratta di Francesco Caparro, classe 1999, Aboubakar Diarrosouba, classe 2001, Claudio Casillo, classe 2002 e Carlo Orefice, anch’egli classe 2002. Quelli di oggi sono, con ogni probabilità, gli ultimi acquisti di questa sessione di mercato.













