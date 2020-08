160 Visite

Schianto sulla Domiziana: donna muore, in ospedale due bambini di 6 e 3 anni. Una donna di origine romena è deceduta in seguito ad un incidente che ha coinvolto due autovetture a Castel Volturno, comune del litorale casertano. Il grave sinistro è avvenuto all’angolo tra la statale Domiziana e via Squarcione.













