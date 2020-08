Marano, case in via Platone: ecco l’elenco degli assegnatari

306 Visite

Michele Aramini, Giuseppe D’Auria, Patrizia Capuccio, Enzo Savanelli, Maria Velotti, Francesco Gioia, Gennaro Candela, Vincenzo Pirozzi. Sono questi i beneficiari degli appartamenti di via Platone (nella foto via Platone e via Sant’Agostino), sgomberati meno di un anno fa dalle forze dell’ordine, assegnate (a un mese dalle elezioni regionali) dal sindaco Visconti con apposito decreto. I nomi degli aventi diritto, inclusi in una graduatoria stilata dalla Regione dopo un bando promosso anni fa dal Comune (in realtà il bando era incentrato sulle case popolari storiche di Marano e non su questi appartamenti), sono pubblicati all’albo pretorio on line del Comune di Marano, con tanto di dati sensibili che abbiamo omesso di pubblicare. Tra gli aventi diritto, per i quali si sarebbero dovute verificare le attuali condizioni economiche del nucleo familiare, per accertare eventuali discrasie rispetto a quanto dichiarato a suo tempo nella domanda di partecipazione, pare ci sia anche uno sgomberato da altri immobili abusivi acquisiti dal Comune. Uno dei selezionati pare sia già reduce da uno sgombero in un bene abusivo acquisito dall’ente cittadino.













