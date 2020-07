Ancora movida violenta a Napoli: baby gang con le mazze da baseball rapina due ragazzini

166 Visite

La polizia indaga sulla misteriosa coppia di rapinatori che, ancora nella notte di sabato, ha colpito in tre diversi punti della città. Nei tre colpi ha agito sempre la stessa coppia, almeno a confrontare le descrizioni fatte dalle vittime.

Due giovani vestiti di nero, con caschi neri integrali, in sella a uno scooter Sh nero. È un modo, secondo gli investigatori, per confondere l’occhio delle telecamere puntato sul nero della notte.

Primo colpo (tentato) vicino piazza Nazionale. I due armati di pistola seguono un giovane di 23 anni che sta tornando a casa a piedi. E che capisce subito cosa sta per succedere. Quindi all’improvviso comincia a correre inseguito dallo scooter, riesce a salvarsi entrando in un portone.

Secondo raid a piazza Vittoria alle due del matino. La vittima è un turista di Taranto di 31 anni. Si ritrova di fronte i due uomini vestiti di nero sullo scooter nero, ma stavolta c’è anche una pistola che gli viene puntata in faccia.

È costretto a consegnare il suo Rolex da 3.500 euro, i cento euro che ha nel portafogli e i documenti. Poco dopo i due uomini ricompaiono in via Camaldolilli, la loro vittima è il titolare di un ristorante di quarantatré anni. Stessa dinamica, alla vittima vengono portati via 600 euro. Non va meglio con la movida in provincia di Napoli.

A Pozzuoli un trentottenne di Napoli è stato arrestato dopo aver aggredito e colpito con un pugno un agente della polizia municipale. In corso Umberto, sul lungomare della città, l’uomo aveva ricevuto un verbale per aver parcheggiato nella ztl in un posto auto riservato ai disabili. Dopo aver chiesto all’agente intervenuto di annullargli la contravvenzione perché «altrimenti vengo a prenderti fino a casa», il trentottenne ha aggredito fisicamente il vigile sferrandogli un pugno al volto. Subito dopo è stato arrestato.













