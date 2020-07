Bacoli, Villa da intitolare a Falcone e Borsellino. Savoia (Fdi): “Il Comune è ancora fermo”

120 Visite

Domenica 19 luglio, in occasione del 28 anniversario della morte di Paolo Borsellino, Nello Savoia, con un gruppo di militanti locali, era presente nella villa comunale di Bacoli, in segno di protesta contro l’amministrazione locale in quanto, dopo un lungo iter iniziato dal consigliere Savoia nel 2012, concluso e votato favorevolmente con una mozione in consiglio comunale nel 2015, nonostante le numerose richieste fatte, non sia ancora stata ufficialmente intitolata “Villa Falcone e Borsellino”. “Siamo qui a testimoniare che le idee e la legalità dei grandi uomini come Falcone e Borsellino continuano a camminare sulle nostre gambe. Quest’anno, in occasione del 19 luglio, avevamo richiesto l’intitolazione ufficiale donando noi la targa da esporre. Ma nulla, ancora una volta simboli di legalità negati alla nostra comunità. Ma noi non ci arrendiamo!”

NelloSavoia

#bacoli #unodivoi #legalità #villaFalconeeBorsellino













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS