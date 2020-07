Marano, fuochi d’artificio a tutte le ore. Siamo alle solite, ma nessuno fa niente

117 Visite

Fuochi d’artificio a tutte le ore. Come ogni anno, di questi tempi e non solo, inizia lo “show”. C’era una vecchia ordinanza che ne disciplinava l’utilizzo. Ma nessuno la rispetta, consci che nessuno controllerà. Da anni Marano è diventata come qualche città del vecchio West americano: vige la legge del più forte e di “sceriffi” in giro (a parte il lavoro di denuncia di Terranostranews e di qualche singolo cittadino impegnato nel sociale) non se ne vedono.













