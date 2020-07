Politica, Giovanni Chianese sarà commissario Pd a Taranto. Per lui niente regionali in Campania

Arriva con una lettera a firma del segretario nazionale Pd, Nicola Zingaretti, la nomina di Giovanni Chianese a commissario PD di Taranto. Un incarico, quello di segretario provinciale che svolgerà con al fianco Nicola Oddati, nominato nella stessa nota coordinatore a Taranto. Dopo le dimissioni di Gianpiero Mancarelli, Chianese subentra per gestire la fase di tesseramento 2020, ma soprattutto per la formazione delle liste e la campagna elettorale alle prossime regionali. Chianese non sarà ricandidato alle regionali in Campania.