Giugliano, amministrative: la solita solfa, i soliti nomi e qualche new entry

86 Visite

Tempo di elezioni a Giugliano, ma la solfa è quella di sempre: degli ultimi 10-12 anni. Poziello, sindaco uscente sfiduciato, Nicola Pirozzi, eterno candidato del Pd, Pietro Maisto. A sinistra, all’estrema sinistra, si lancia invece Arianna Organo, attivista scelta dalla base di Potere al Popolo per rappresentare la lista. Con lei, nell’incontro presso la sede in via Cumana, i compagni di partito e il candidato alla presidenza della Regione Giuliano Granato.

Potere al Popolo ha annunciato di aver accolto la candidatura indipendente di Gennaro Tesone, giuglianese e storico componente della band Almamegretta, di cui è batterista.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS