230 Visite

Un piccolo corteo che si è fermato nel luogo in cui avvenne l’incidente mortale, il 4 luglio di un anno fa, che costò la vita a Salvatore Galiero. Il 18 enne si scontrò contro un’auto all’altezza dell’incrocio tra via San Rocco e via Padreterno. Un corteo con amici, familiari, accompagnato da un sottofondo musicale.

Il video.













