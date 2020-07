Marano, caso Discetti. Lista Visconti: “L’assessore assente perché alle prese con alcuni accertamenti”

103 Visite

In relazione all’articolo pubblicato sulla vostra testata, volevamo chiarire alcuni aspetti in merito all’Assessore Discetti. Il dottor Discetti ha dovuto effettuare alcuni accertamenti già programmati prima della nomina, per cui è stato assente “fisicamente” per qualche giorno. Discetti ha continuato a lavorare in smart working, in continuo contatto con la dottoressa Mucerino e l’ufficio tecnico; ha cominciato, tra le altre cose, a programmare la stesura del DOS(Documento Operativo Strategico), documento propedeutico alla futura redazione del Puc.

Comunicato Lista Visconti Sindaco













