POMPEI: CARABINIERI SCOPRONO UN ALLEVAMENTO ABUSIVO DI CANI DI RAZZA

I Carabinieri della Stazione di Pompei, insieme a quelli del Nucleo Cinofili di Sarno, ai carabinieri forestali di Castellamare di Stabia nonché al personale dell’ASL Napoli 3 Sud, hanno scoperto un allevamento clandestino di cani di razza, ricavato all’interno della residenza privata di un 42enne, già noto alle forze dell’ordine. Il controllo è scattato nella prima mattinata, quando i militari hanno eseguito una perquisizione domiciliare a carico dell’uomo. All’interno dell’abitazione e in un capanno ubicato nelle immediate pertinenze, sono stati rinvenuti 17 cani adulti e 24 cuccioli di razza “barboncino”, “bulldog francese”, “lagotto” e “chihuahua”, tutti privi di microchip e tenuti in pessime condizioni igieniche all’interno di gabbie da trasporto. Sono stati rinvenuti anche più di 400 sacchi e 74 scatole in alluminio contenenti alimenti per animali scaduti. L’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per maltrattamento di animali, nonché sanzionato per un importo di 8.000 € in relazione alle numerose violazioni amministrative riscontrate. Tutti gli animali sono stati rimossi dal luogo ed affidati ad un’idonea struttura.













