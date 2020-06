SUICIDIO ALL’INTERNO DEL CARCERE DI POGGIOREALE

411 Visite

Un detenuto di 39 anni si è tolto la vita all’interno della sua cella situata al terzo piano nel padiglione Roma.

A darne notizia è il quotidiano il Mattino.

In seguito alla messa mattutina per la festa di San Basilide, patrono degli agenti di polizia penitenziaria, i lavoratori dell’istituto penitenziario hanno recitato una preghiera per il detenuto Antonio U.

Samuele Ciambrello, il garante dei diritti dei detenuti della Regione Campania, ha dichiarato che la morte di questo carcerato è da definirsi una sconfitta per le istituzioni.













