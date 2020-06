Marano, pronostico rispettato: costituita la nuova commissione paesaggistica. I nomi. E un brivido corre lungo la schiena di chi conosce il territorio…

305 Visite

Nessuna sorpresa, come avevamo ampiamente anticipato da settimane. La nuova commissione paesaggistica è composta dai seguenti professionisti scelti (hanno avuto un bel coraggio) da tutti i consiglieri, di maggioranza e opposizione. I prescelti sono: Massimo De Marino, Felice Esposito, Arturo Mercogliano, Giuliana Paragliola e Giovanni Racca.

Il Comune era sprovvisto di tale commissione da oltre cinque anni. Quelli che ne faranno parte sono notissimi sul territorio e quasi tutti “amanti” della cementificazione a più non posso. Basta leggere le loro storie professionali e non.

C’è poco da stare allegri, insomma. A Marano, tra abusivismo edilizio e commerciale, distributori di carburanti che spuntano come funghi, mancati controlli, pratiche di condono “pezzotto” che furono oggetto di una nostra denuncia mediatica (ne furono trovate diverse) e di un blitz dei carabinieri che spinse il Comune (epoca commissari) ad avviare rigidi controlli che poi non sono mai proseguiti (tutto è stato insabbiato come sempre), va sempre peggio. L’ufficio tecnico resta il grande enigma del municipio. Poco personale, pochissimo, poca voglia di scavare nel passato e se a questo aggiungi politici e tecnici poco interessati a far emergere le “trastole” il gioco è fatto.













