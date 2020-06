Regionali, Nappi (Lega): De Luca fa il bullo per coprire fallimenti

48 Visite

“Ricoprire di offese e provocazioni gli avversari politici è tipico di chi non ha argomenti. Gli insulti rivolti dal governatore De Luca contro Salvini, oltre a essere penosi e a qualificare chi li formula, sono un’ulteriore conferma della sua inadeguatezza a ricoprire qualunque ruolo istituzionale. De Luca fa il bullo per coprire i suoi fallimenti sulla sanità, sui trasporti, sul welfare, sui rifiuti, e cerca un capro espiatorio contro cui puntare il dito per distogliere l’opinione pubblica da tutte quelle promesse irrealizzabili fatte in questi anni di malgoverno della Regione. Ma per fortuna è alle battute finali: la Campania presto volterà pagina”. Così in una nota Severino Nappi, Lega Campania.













