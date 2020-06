Mondragone, bulgara partorisce: positiva al Covid lei e il neonato

153 Visite

Una donna bulgara ha partorito ieri ed è risultata positiva, insieme al neonato, al Covid-19. Completamente asintomatica si trova ricoverata all’ospedale Cotugno di Napoli in via precauzionale. Nella giornata di ieri, il sindaco di Mondragone Pacifico, medico dell’ASL, ha prontamente isolato il palazzo interessato e attivato tutti i protocolli. Ben 70 tamponi oro- faringei sono stati effettuati, tutti con esito negativo. “La sicurezza dell’intera comunità e di tutti i cittadini – dicono dal Comune casertano – è stata prioritaria ed è stata garantita con i giusti percorsi, senza allarmismi, ma con efficienza e tempismo. Nessun focolaio in atto, nessun pericolo per Mondragone e per tutti coloro che vi accederanno con l’inizio della stagione balneare”.













