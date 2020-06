MARANO, FIGURACCIA VISCONTI: ARRIVA IN AULA CONSILIARE MA PARTE DELLA SUA MAGGIORANZA GLI DA’ BUCA

190 Visite

Ancora una figuraccia epica per la sgangherata truppa Visconti. Parte del Pd (Nastro e Accongiagioco) avrebbe il mal di pancia e non si è presenta in aula consiliare, dove si sarebbe dovuto discutere di importanti provvedimenti, tra cui la delibera sull’ampliamento cimiteriale, attesa da circa 10 anni. I consiglieri in oggetto, tuttavia, riferiscono che non si è trattata di una strategia tesa a destabilizzare la maggioranza e che domani saranno regolarmente in aula a sostegno della compagine di governo.

La maggioranza a sostegno del sindaco non è riuscita a garantirsi il numero legale nonostante un paio di consiglieri di minoranza, Passariello e Abbatiello (quest’ultimo ormai di fatto in maggioranza), avessero di tentato di far allungare il brodo, ovvero di far passare qualche altro minuto in modo da “consentire” alla maggioranza di ricompattarsi in extremis. Passariello ha spiegato che la sua richiesta di attendere fino alle 18 era da considerarsi una “forma di rispetto verso il presidente dell’assise Paragliola, che aveva fatto l’appello prima delle ore 18”. I lavori, in teoria, dovevano iniziare alle ore 17, ma la prassi vuole che si attenda un’ora. Prassi, non regola.

Proposta che ha trovato però la ferma opposizione della consigliera Giaccio, uscita ugualmente dall’aula. Alla fine la compagine guidata da Visconti, da tempo in rotta di collisione con il Pd o quanto meno con una sua parte, non è riuscita ugualmente ad avere i numeri necessari per proseguire nei lavori.













