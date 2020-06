VILLARICCA. PUNZO: “ABBIAMO RINEGOZIATO I MUTUI DEL COMUNE: RISPARMIATI NEL 2020 687MILA EURO

96 Visite

Lo abbiamo detto e ripetuto: questa consiliatura si caratterizza per il risanamento finanziario. L’abbiamo chiamata “operazione verità”, pulizia dei conti, quantificare il “buco” e procedere col risanamento per poi tornare a programmare, con un bilancio sano, sviluppo e investimenti.

Sappiamo bene che è difficile amministrare senza soldi in cassa; a chi non piacerebbe rifare le strade, i marciapiedi ed investire nello sviluppo? Purtroppo abbiamo le mani legate perché la parola d’ordine è risanare, ripianare i debiti. E qui si misura la capacità di questa squadra sul terreno più difficile: governare senza soldi, senza poter spendere denaro con l’obbligo di risparmiare.

E su questo vi informo che abbiamo fatto un altro passo in avanti. Abbiamo come amministrazione rinegoziato tutti i mutui contratti dal Comune negli anni e sapete quest’anno quanto abbiamo risparmiato?

Ben 687mila euro.

Un risultato importante, di grande rilevanza, raggiunto dall’intera squadra. Il mio personale ringraziamento all’assessore al Bilancio, Francesco Guarino, e all’ufficio comunale per come hanno saputo lavorare senza mai perdere di vista il raggiungimento dell’obiettivo.

Denaro pubblico che in parte sará investito per il risanamento e in parte sarà investito nel prossimo bilancio per finanziare iniziative che il consiglio comunale e l’amministrazione riterranno fondamentali per la vivibilità della nostra città.

Stiamo affrontando un momento difficile, passiamo da un’emergenza all’altra, ma se restiamo uniti scriveremo insieme il presente per #fare del futuro una gran bella storia.

Ecco perché oggi, nonostante la giornata piovosa, sorrido dietro la scrivania mentre lavoro al Comune. Perché queste buone notizie derivanti dall’impegno e dalla competenza dell’amministrazione ci fanno capire che siamo sulla strada giusta.

Rosaria Punzo, sindaco di Villaricca