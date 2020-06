Marano, trova un Diamante di Gould sul terrazzo e avverte i carabinieri

1.128 Visite

E’ stato trovato due giorni fa sul terrazzo di un appartamento di Marano. E’ uno splendido esemplare di diamante di Gould (Erythrura gouldiae), un piccolo passero multicolore appartenente alla famiglia degli Estrildidae. E’ originario dall’Australia settentrionale e il suo Habitat è costituito da ampie praterie e arbusteti con piante, in particolare di eucalipto, mangrovie e dalla vicinanza di fonti d’acqua dolce permanenti (fiumi, laghi, stagni, ecc).

La persona che lo ha ritrovato e accudito per qualche ora, ha segnalato il caso ai carabinieri. I diamanti di gould sono animali estremamnete socievoli; vivono in gruppi e a volte formano comunità con altre specie di passeriformi; sono stanziali e ogni “famiglia” occupa degli areali abbastanza limitati, spostandosi solamente quando l’acqua viene a mancare; questo comporta che anche in cattività non deve essere tenuto un animale da solo.













