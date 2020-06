Sondaggi politici: giù il Pd, recupera Renzi

188 Visite

YouTrend ha reso disponibile la supermedia dei sondaggi politici relativa alla seconda settimana di giugno. Gli istituti demoscopici considerati per questa settimana sono stati EMG, Euromedia, Ipsos, Ixè, Quorum, SWG e Tecnè. Il partito peggiore è la Lega Nord, che arretra ancora dello 0,3%, portandosi al 26% netto. Male anche il Partito democratico: rispetto alla supermedia di due settimane fa, i dem lasciano per strada lo 0,2%. Rialza la testa invece Italia Viva: il partito di Matteo Renzi recupera lo 0,2% distanziando di nuovo La Sinistra (in flessione dello 0,1%) e mantenendo un margine relativo da Azione, in forte ascesa in quest’ultimo periodo (come conferma il trend positivo dell’ultima settimana appena trascorsa).













