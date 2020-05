Marano, è ancora stallo: niente azzeramento di giunta, la guerra sui fondi. Il sindaco ha mentito alla città ma il Pd continua a traccheggiare

360 Visite

A che punto è lo stato dell’arte? Al netto di ogni considerazione politica, va detto subito (a chiare lettere) ai lettori che se la maggioranza Visconti è ancora in piedi è per un solo motivo: qualcuno vuole gestire i fondi Pics, 11 milioni di euro, e i 3 milioni, se mai arriveranno (la metà di quanto doveva arrivare) della Città Metropolitana. Altri motivi non esistono, se non quelli di piccolissimo cabotaggio clientelare.

Senza orgoglio e dignità politica, il sindaco Visconti non ha ancora rassegnato le dimissioni nonostante i fondi non siano ancora stati recuperati e nonostante le sue promesse da marinaio. Un politico che non mantiene la parola data in pubblico, che politico è?

Al netto di tutto ciò, nel Pd ieri c’è stato un faccia a faccia, ma si è parlato essenzialmente di punti da presentare al sindaco e non di assessori. Il Pd deve fare due nomi: uno sarà l’uscente Perrotta, che dovrebbe fare una statua al duo Savanelli-Coppola (che ancora lo sostengono), per l’altro nome invece il nodo non è stato ancora sciolto. Potrebbe essere l’ex assessore al bilancio della giunta Perrotta Francesco Vallefuoco, potrebbe essere l’attuale consigliere Di Luccio o forse qualcun altro.

Il Pd ha fatto quadrato, intanto, attorno al presidente dell’assise cittadina Paragliola e il segretario del circolo Roberto Sorrentino aggiunge: “Se salta Paragliola, salta anche l’amministrazione”. Paragliola, insomma, si è blindato nel partito ma in cambio, forse, ha dovuto mollare la possibilità di indicare un assessore insieme con Accongiagioco e Nastro, che chissà se hanno capito il gioco o se fanno finta di non capire.

Capitolo assessori: salteranno Scatola, Nobler ed è in bilico la posizione della Perna. Scatola, vicino al consigliere regionale Daniele, è stato a Marano meno di 7 mesi ma oggi non ha sponsor, a meno che il sindaco non chieda il favore all’amico di sempre Di Marino, capogruppo di un gruppo che finora ha raccolto zero in termini di visibilità politica, o al consigliere Marzi.













