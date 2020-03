San Sebastiano al Vesuvio: ha rubato energia elettrica. I carabinieri arrestano macellaio 27enne

141 Visite

I carabinieri della stazione di San Sebastiano al Vesuvio hanno arrestato per furto aggravato il titolare di una macelleria di via Plinio, un 27enne incensurato. I carabinieri hanno accertato che l’uomo ha manomesso il contatore elettrico della sua attività commerciale rubando la fornitura energetica il cui valore ammonta a 28mila euro circa. Il 27enne è stato collocato agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.













