Il Trianon Viviani sospende gli spettacoli fino a venerdì 3 aprile prossimo

Il teatro pubblico di Forcella ottempera così al decreto della presidenza del Consiglio dei ministri (dpcm) del 3 marzo 2020, che ha stabilito le «misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus covid-19 (coronavirus)».

Secondo il Trianon Viviani la condizione dettata dal dpcm – il rispetto della distanza di sicurezza tra le persone di almeno un metro – non è applicabile per la specifica condizione dei luoghi di spettacolo e per la particolarità del lavoro artistico.

La direzione del teatro invita pertanto gli abbonati e i possessori dei biglietti dei prossimi spettacoli programmati a rivolgersi al botteghino per comunicazioni.

Il botteghino è aperto tutti i giorni: dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 13:30 e dalle 16 alle 19; la domenica e i giorni festivi, dalle 10 alle 13:30.

Per informazioni: telefono 081 2258285, sito web all’indirizzo www.teatrotrianon.org.













