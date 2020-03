Coronavirus, Borrelli: “Tasso di mortalità vicino al 4%”

136 Visite

“ Finora i guariti sono il 10,7% del totale di coloro che hanno contratto il coronavirus, i deceduti il 3,8% “, ha spiegato ieri il commissario straordinario per l’emergenza coronavirus Angelo Borrelli nel corso del punto stampa quotidiano. In partcolare, i pazienti ricoverati con sintomi sono 1.790 (+444); 351 sono in terapia intensiva (+56), mentre 1.155 sono in isolamento domiciliare fiduciario (+90).

In Lombardia si registra il più alto numero di contagiati totali: 2.251. In regione ieri sono morte 25 persone. I deceduti, ha spiegato l’assessore Giulio Gallera, “ sono tutte persone estremamente anziane, molte dell’area zona rossa lodigiano e qualcuno area bergamasca. Questa è la prevalenza “. Poi “ c’è un caso di Milano, di Bresso “. Comunque, ha aggiunto Gallera, “ le caratteristiche sono sempre le stesse: pazienti anziani con compromissioni cardiologiche o altre patologie “. Anche oggi (ieri, ndr) “ la più grande crescita, +114 casi, avviene nel Bergamasco ma è concentrata nel nord-est della provincia “.

Da Roma, il bollettino dell’Istituto Spallanzani riferisce di 59 pazienti ricoverati, di cui 25 positivi al coronavirus. Cinque pazienti ricoverati hanno la polmonite e stanno facendo la terapia antivirale, hanno un supporto respiratorio e quindi le loro condizioni sono più serie. “ Tutti i casi positivi, al momento, ancora presentano un link epidemiologico con le aree del Nord del Paese o con un caso confermato. Si sta provvedendo a dimettere cinque pazienti, risultati negativi ai test o che non richiedono più ospedalizzazione “, si legge nella nota.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS