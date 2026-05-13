TRUMP: L’IRAN NON AVRA’ MAI L’ATOMICA, PRONTI A FINIRE IL LAVORO

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“L’Iran deve fare la cosa giusta. Oppure, finiremo il lavoro”. Donald Trump parte per la Cina e, prima di imbarcarsi sull’Air Force One, rinnova la minaccia: gli Stati Uniti pensano ad una ‘guerra bis’ se Teheran non accetterà il piano americano per porre fine alle ostilità. Se l’operazione Epic Fury è stata dichiarata conclusa, a breve potrebbe cominciare l’operazione Martello. Non è solo una questione formale: nuovo nome, nuova campagna, con la Casa Bianca svincolata per 2 mesi dal controllo del Congresso.

“L’Iran non può avere l’arma nucleare”, è la linea rossa del presidente Usa in un quadro che appare bloccato e che è caratterizzato dalla nuova fiammata dei prezzi del petrolio, ormai abitualmente sopra quota 100 dollari al barile. “Non credo abbiamo bisogno di aiuto con l’Iran. Vinceremo in un modo o nell’altro. Con mezzi pacifici o in altro modo. La loro Marina è andata. L’Aeronautica è distrutta. Ogni singolo pezzo della loro macchina da guerra è stato eliminato”, dice ribadendo, per l’ennesima volta, i risultati ottenuti a livello militare.













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