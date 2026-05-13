Garlasco, l’audio che inguaia Sempio: “Il video ce l’ho. Non l’ho mai vista così”. Il testo integrale

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Continuano a emergere nuovi particolari sul delitto di Garlasco. L’indagine della procura di Pavia dà un quadro nuovo e differente rispetto alle precedenti indagini (l’ultima delle quali si era conclusa con l’archiviazione di Andrea Sempio). Ecco l’audio che secondo gli inquirenti incastrerebbe Sempio, unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi.

L’intercettazione che incastra Andrea Sempio

È stato rilasciato l’audio integrale di un’intercettazione che per la procura di Pavia fornisce la prova delle telefonate di Andrea Sempio a Chiara Poggi. Non soltanto, l’audio rivelerebbe anche che l’indagato abbia visto i video intimi nella chiavetta della vittima – contrariamente a quanto dichiarato finora dal 37enne. Si tratta di un’intercettazione ambientale nel corso della quale viene registrato uno dei soliloqui di Sempio nella sua auto.

Il testo dell’audio

Il testo integrale dell’audio, pubblicato dal Corriere della Sera:

Non ci voglio parlare con te (imitando una voce di donna ndr)

E era tipo…e io gli ho detto

“Riusciamo a vederci”

E lei mi ha messo giù…

E ha messo giù il telefono

Ah, ecco che fai la dura (ride)…

Ma io non l’ho mai vista in questo modo

E da un lato l’interesse non era reciproco…

Cazzo (pausa) lei dice…

Lei dice…”Non l’ho più trovato il video”…Tutto sbagliato

Ah (modificando la voce) io ho portato il…

Cioè è stata una bella stronza

Giù il telefono…

Anche lui lo sa…

Perché ho visto…

Dal suo cellulare…Perché Chiara non…

Con quel video…

E io ce l’ho…

(voce troppo bassa)

Dentro la penna…va bene…un cazzo…

Volevi venire di lì che…lasci qua il telefono?

Secondo me di qua…

Eh

Sono abbastanza sicuro che qua ascoltano..E ho parecchi dubbi che…

E dai andiamo dai…

E ho parecchi dubbi anche lì

Ah sì? E quindi cosa fai col telefono?

No, no. Adesso lo metto

Eh, giusto per non farmelo ciulare

Ah sì, ma tienilo lì, ok

Allora vado di là, eh

Torno a casa mia

Vuoi anche i fazzoletti?

Ma poi io devo lasciare il mio telefono il cellulare di qua?

No, come vuoi. E’ uguale













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