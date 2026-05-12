Hantavirus, passeggera francese grave. «Respira con un polmone artificiale»

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“E’ solo stress, ansia o nervosismo». Questo hanno detto i medici intervenuti a bordo a una passeggera francese della Mv Hondius, risultata poi positiva all’hantavirus e ora ricoverata in gravi condizioni un reparto specializzato in malattie infettive di un ospedale di Parigi. La donna aveva riferito i sintomi al personale sanitario, ma le era stato detto che probabilmente si trattava solo di ansia. A svelarlo è stato il ministro della Salute spagnolo. Secondo quanto riporta il Guardian Javier Padilla Bernáldez ha dichiarato che la donna, che viaggiava sulla nave presentava sintomi simil-influenzali, ma che sembravano in via di miglioramento e non aveva la febbre. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha poi affermato che la donna versava in condizioni «molto critiche». La donna ora è affetta dalla forma cardiopolmonare «più severa» della malattia, e respira con «un polmone artificiale».

La Mv Hondius ha lasciato il porto di Tenerife, nelle Isole Canarie, lunedì sera, dopo che 120 persone provenienti da 23 nazioni erano state rimpatriate in 48 ore in un’operazione descritta dalle autorità spagnole come «complessa» e «senza precedenti».













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