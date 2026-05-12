“E’ solo stress, ansia o nervosismo». Questo hanno detto i medici intervenuti a bordo a una passeggera francese della Mv Hondius, risultata poi positiva all’hantavirus e ora ricoverata in gravi condizioni un reparto specializzato in malattie infettive di un ospedale di Parigi. La donna aveva riferito i sintomi al personale sanitario, ma le era stato detto che probabilmente si trattava solo di ansia. A svelarlo è stato il ministro della Salute spagnolo. Secondo quanto riporta il Guardian Javier Padilla Bernáldez ha dichiarato che la donna, che viaggiava sulla nave presentava sintomi simil-influenzali, ma che sembravano in via di miglioramento e non aveva la febbre. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha poi affermato che la donna versava in condizioni «molto critiche». La donna ora è affetta dalla forma cardiopolmonare «più severa» della malattia, e respira con «un polmone artificiale».
Hantavirus, passeggera francese grave. «Respira con un polmone artificiale»
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