L’arresto del figlio della De Crescenzo e il suo video: “Addolorata come mamma, ma chi sbaglia è giusto che paghi”

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C’è anche Francesco Pio Bianco, figlio della tiktoker napoletana Rita De Crescenzo, tra le sette persone arrestate dalla squadra mobile di Napoli nell’ambito di un’inchiesta per tentato omicidio, porto abusivo e detenzione di armi da fuoco aggravati in concorso. Secondo gli investigatori, il giovane avrebbe partecipato insieme ad altri ragazzi, alcuni dei quali minorenni all’epoca dei fatti, a un violento conflitto a fuoco avvenuto il 26 giugno 2025 durante un inseguimento tra gruppi rivali.

La retata all’alba, blitz nei Quartieri Spagnoli

L’operazione è scattata nelle prime ore del mattino con il supporto di diversi commissariati cittadini, del Reparto prevenzione crimine Campania, delle unità cinofile antidroga, di un drone e di un’unità eliportata. Durante le perquisizioni gli agenti hanno sequestrato circa un chilo di marijuana, in gran parte già suddivisa in dosi pronte per lo spaccio. La droga è stata trovata nell’abitazione di uno degli indagati che, secondo quanto ricostruito dalla polizia, avrebbe tentato di disfarsene all’arrivo degli agenti.

Ad anticipare la notizia dell’arresto è stata la stessa Rita De Crescenzo con un video pubblicato sui social da Sharm el-Sheikh, dove si trova in vacanza. Nel filmato la tiktoker appare molto provata e racconta la sua disperazione per la situazione del figlio. “Buongiorno a tutti, vi mando un grande bacio. Voi conoscete già la mia situazione. Sono una mamma cambiata e una mamma disperata. Non sapevo più cosa fare per mio figlio Francesco”. La donna ha spiegato di essere già a conoscenza del provvedimento e di aver affrontato la vicenda insieme ai suoi legali. “Stamattina alle 5 l’hanno arrestato. Io già sapevo tutto con i miei avvocati. Forza alle forze dell’ordine, forza allo Stato che fa il suo dovere”.

“Chi sbaglia paga”

Nel lungo sfogo pubblicato online, Rita De Crescenzo ha ribadito più volte di essersi sempre dissociata dai comportamenti del figlio. “Io mi sono sempre dissociata da tutto quello che faceva mio figlio. Però ogni mamma cerca sempre di recuperare un figlio”. Poi ha aggiunto: “Non ce la facevo più, la notte non dormivo più”. La creator napoletana ha concluso il video prendendo posizione a favore della legalità: “Io sono una mamma che è per la legalità. Lo sapete tutti. Purtroppo chi sbaglia paga”.













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