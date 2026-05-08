Napoli accoglie la Madonna di Fatima: il 13 maggio processione dal Gesù Nuovo al Duomo

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Martedì 13 maggio, alle ore 17, Napoli ospiterà la processione dedicata alla Madonna di Fatima con la partecipazione del vescovo ausiliare Francesco Beneduce.
La statua proveniente da Fátima partirà dalla Chiesa del Gesù Nuovo per attraversare i Decumani cittadini e raggiungere il Duomo di Napoli, dove si terrà la celebrazione religiosa presieduta da Beneduce.
L’iniziativa, organizzata dall’associazione Maria Santissima di Fatima, rappresenterà un momento di forte spiritualità e partecipazione popolare nel giorno dedicato alla Madonna di Fatima.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews