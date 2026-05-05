Savanelli: trasporti e priorità mancate, la rabbia di Marano tra progetti dimenticati e scelte discutibili

Condividi

Visite: 116

79 Visite

Egregio Direttore, vedo tanta enfasi nel progetto di realizzare la linea 10 per collegare Napoli-Afragola con metro. Progetto non condivisibile ,anzi,mi scatena rabbia. Non trovo giusto da parte della Regione Campania investire 600 milioni di finanziamenti per questa niova rete ferrata in quanto già esiste una linea ferroviaria Afragola-Napoli. Afragola, tra l’altro è anche stazione di linea ferroviaria di alta velocità. La stessa Afragola è ben collegata anche con la Tangenziale di Napoli tramite asse mediano. La vera priorità sarebbe stato un collegamento su ruota ferrata Marano-Chiaiano. Un progetto, condiviso da tutti,ma mai realizzato. Ricordo ,all’epoca di Salvatore Perrotta Sindaco,venne l’assessore regionale Ennio Cascetta,professore universitario e grande esperto di trasporti, che avallo’ e finanzio’ il progetto Metro Marano-Chiaiano, purtroppo i fondi furono utilizzati per altre urgenze e il progetto fini nel dimenticatoio.Idem per il Sindaco Bertini,propose una micrometro di collegamento Marano-Chiaiano, mai andata in porto. –La rabbia deriva proprio da queste considerazioni,progetti condivisi che non hanno mai visto la loro realizzazione. Un collegamento rapido con Chiaiano,su ruota ferrata,o con bus elettrico, o con una corsia preferenziale, deve essere una priorità della prossima amministrazione. Marano muore di traffico e di inquinamento con decadimento della qualità delle vita. Colgo l’occasione per un plauso ai Commissari ,che non hanno ritenuto idoneo il progetto di fare la nuova scuola di San Rocco nel PIP,utilizzando dei prefabbricati di proprietà comunale, in quanto lontano dal centro di San Rocco e in una zona a destinazione industriale,come condivido il progetto di utilizzare villa Borghese per creare una scuola a vocazione alberghiera ,con ristorazione cogestita con ragazzi diversamente abili .Progetti che ho sostenuto con forza in Consiglio Comunale.

LUIGI.SAVANELLI













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti