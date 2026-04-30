Calvizzano, presentazione della lista “Noi X Calvizzano” a sostegno di Borrelli con esponenti istituzionali regionali e metropolitani

13 Visite
Venerdì 8 maggio alle ore 18:30, in via Conte Mirabelli 37, si terrà la presentazione della lista “NOI X CALVIZZANO” a sostegno del candidato sindaco Luciano Borrelli.
L’iniziativa rappresenta un momento di incontro con la cittadinanza per illustrare la squadra, i punti programmatici e la visione per il futuro della città.
All’evento parteciperanno rappresentanti istituzionali di rilievo, a testimonianza di una filiera istituzionale forte e concreta a supporto del progetto politico:
– Lello Topo, Parlamentare Europeo
– Mario Casillo, Vice Presidente della Regione Campania
– Giovanni Porcelli, Questore del Consiglio Regionale
– Giuseppe Cirillo, Vicesindaco della Città Metropolitana di Napoli e Sindaco di Cardito
– Antonio Sabino, Consigliere delegato della Città Metropolitana e Sindaco di Quarto
Si invitano le testate a dare diffusione all’iniziativa e a partecipare all’evento.
Restiamo a disposizione per eventuali approfondimenti o materiali aggiuntivi.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews