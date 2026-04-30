Tentata rapina in banca a Frattamaggiore: carabinieri sventano il colpo, arrestati due uomini. Tutti i dettagli

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Mattinata ad alta tensione a Frattamaggiore, nel Napoletano, dove una rapina in banca è stata sventata grazie al tempestivo intervento dei carabinieri, allertati in tempo reale dal sistema di videosorveglianza.

Tutto è accaduto poco dopo le 10 nella filiale della Banca di Credito Popolare in via Vittorio Emanuele. Due uomini, di 57 e 69 anni, sarebbero entrati all’interno dell’istituto di credito riuscendo a farsi strada fino agli uffici interni. Una volta dentro, avrebbero costretto il direttore, il cassiere e un cliente a seguirli in una stanza dove si trova la cassaforte, in attesa che il dispositivo si aprisse automaticamente.

Il piano, però, è durato pochi minuti. Gli addetti alla sorveglianza, collegati da remoto, hanno notato movimenti sospetti all’interno della filiale e hanno immediatamente richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. I carabinieri sono arrivati rapidamente sul posto, riuscendo a bloccare i due uomini ancora all’interno della banca, mentre attendevano l’apertura della cassaforte.

Entrambi sono stati arrestati con l’accusa di rapina aggravata.

L’episodio riporta alla mente un altro recente tentativo di rapina avvenuto a Napoli, nel quartiere Arenella, dove solo la prontezza delle forze dell’ordine aveva impedito che il colpo andasse a segno, confermando un fenomeno che negli ultimi tempi ha visto diversi tentativi di assalto agli istituti bancari dell’area metropolitana.

Le indagini proseguono per chiarire eventuali collegamenti e la pianificazione dell’azione criminale.













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