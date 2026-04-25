AMMINISTRATIVE SORRENTO, I CANDIDATI A SUPPORTO DI FATTORUSSO

Sono state consegnate le liste a supporto della candidatura di Corrado Fattorusso a Sindaco di Sorrento.
LISTA SIAMO SORRENTO
IVAN GARGIULO
FILOMENA CAPPIELLO
ANTONIO GARGIULO
FRANCESCA DI PALMA
ANTONINO DI MAIO DETTO O MARCHES
PAOLA DI LEVA
ARTURO STRAGAZZI
SERAFINA PANE DETTA SERENA
LUIGI LEONE
CONCETTA GALANO DETTA TINA
FRANCESCO PARLATO
CATALDINA PERSICO DETTA DINA
AMEDEO MARENGA
CARMELA FIORENTINO DETTA ELINA
ONORATO JUNIOR ESPOSITO
SIMONE DEL PIZZO
LISTA TERRA MIA
GIOVANNI AVERSA
FERDINANDO CASA
MICHELE CILENTO
DARIO D’ISA
ANASTASIA DI MAIO
ANTONINO DI MARTINO
SIMONE DURANTE
VINCENZO ERCOLANO
ANNA ESPOSITO
ANTONINO MARESCA
LOREDANA MILANO
AGNESE SCARPATO
GIUSEPPE SERIO
CARLO TERMINIELLO
GIOVANNA TERMINIELLO
NANCY TERESA VILLANUEVA
LISTA SORRENTO FUTURA
GARGIULO LUIGI
D’ESPOSITO GIUSEPPE
APREDA ANTONINO
APREA ROSARIA
COPPOLA CRISTINA
POLLIO ANTONINO
DE MARTINO GIANLUIGI
MARANO VALANZANO CARMELA DETTA CARMEN
PARISI FABIOLA
STINGA MARIA
SCIARDO ANTONIO
USSANO FRANCESCA
BARDI GHERARDO
GALANO VALENTINA
IACCARINO SIMONA
SPASIANO AGATA