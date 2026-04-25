ESCLUSIVA TERRANOSTRANEWS. PRESO IL LATITANTE MARANESE VINCENZO NETTUNO

I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Giugliano hanno tratto in arresto Vincenzo Nettuno, pregiudicato e latitante, ritenuto vicino ad ambienti criminali attivi a Marano.

L’uomo, fermato nel corso di un controllo, aveva inizialmente fornito false generalità, esibendo anche documenti ritenuti non autentici. Un comportamento che non ha convinto i militari, i quali hanno deciso di approfondire gli accertamenti. Messo alle strette, Nettuno ha infine ammesso la propria identità, facendo emergere la sua posizione di latitante.

Secondo quanto ricostruito, il fermato sarebbe legato a un contesto familiare già noto alle forze dell’ordine: i fratelli risultano infatti coinvolti in diverse vicende giudiziarie, in particolare legate al traffico di sostanze stupefacenti tra Marano e i comuni limitrofi.

L’arresto rappresenta un ulteriore colpo alle dinamiche criminali della zona, da tempo sotto osservazione per i traffici illeciti che interessano l’area a nord di Napoli. Nettuno è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre proseguono le indagini per ricostruire nel dettaglio la rete di contatti e le attività riconducibili al gruppo.