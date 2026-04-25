IL DESIGNATORE DEGLI ARBITRI, ROCCHI, INDAGATO PER FRODE SPORTIVA. PER I PM AVREBBE SCELTO ARBITRI GRADITI ALL’INTER

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Il designatore degli arbitri di serie A e B Gianluca Rocchi, che in serata ha dichiarato di autosospendersi, è indagato per «concorso in frode sportiva». Oltre a Rocchi, è indagato anche il supervisore Var Andrea Gervasoni. Il 24 aprile – riferisce l’agenzia di stampa Agi, che ha diffuso la notizia – gli è stato notificato un avviso di garanzia. Secondo i pm, avrebbe scelto arbitri graditi all’Inter in alcune partite. Una vicenda su cui interviene anche il ministro per lo sport Andrea Abodi. «Mi aspetto di ricevere formalmente dal Coni, prima possibile, informazioni in merito. Nel caso in cui fossero accertate responsabilità, non potranno non

esserci conseguenze» scrive il ministro in un post. «L‘aspetto più grave che emerge è il modo in cui la stessa denuncia sia stata gestita

all’interno del sistema calcistico. Finora nessun riscontro

pubblico, così come non sappiamo chi abbia ricevuto la denuncia

e quale organo sia stato investito della questione per

verificarne la sussistenza». Intanto anche Ugo Taucer, capo della Procura generale dello Sport ha chiesto al responsabile della Procura della Figc Giuseppe Chinè una relazione in merito. A livello di giustizia sportiva la vicenda era stata archiviata.