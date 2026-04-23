Avvelenate dalla ricina, acquisito il cellulare della primogenita Alice

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– È stato acquisito, da circa 96 ore, il cellulare di Alice Di Vita, la figlia diciannovenne di Gianni, padre e marito, rispettivamente, di Antonella e Sara (foto), morte dopo Natale per avere ingerito, quasi certamente a cena il 23 dicembre, della ricina, letale veleno estratto dai semi della pianta del ricino. Una notizia — resa nota mercoledì sera da Chi l’ha visto? — emersa nel decreto di convocazione dei cinque medici indagati per omicidio colposo, martedì prossimo, per gli accertamenti irripetibili, appunto, sul telefonino della giovane.