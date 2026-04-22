STRETTO HORMUZ, L’IRAN SEQUESTRA DUE NAVI MSC

Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno sequestrato le due imbarcazioni precedentemente colpite da armi da fuoco nello Stretto di Hormuz. Secondo l’agenzia di stampa Tasnim, ripresa da Sky News Uk, le due navi erano “non conformi” e sono state identificate come la nave portacontainer Msc Francesca e la Epaminondas. Le due nave ha aggiunto che sono state “scortati fino alla costa iraniana”. Tasnim ha inoltre affermato che le navi avevano “messo in pericolo la sicurezza marittima operando senza i permessi necessari e manomettendo i sistemi di navigazione”.
Terza nave presa di mira oggi in Stretto di Hormuz
La società di intelligence marittima Vanguard ha riferito al programma Verify della Bbc che una terza nave mercantile è stata attaccata oggi mentre tentava di attraversare lo Stretto di Hormuz. La nave battente bandiera panamense MSC Francesca è stata presa di mira a circa 11 miglia nautiche dalla costa iraniana, mentre navigava verso sud attraverso lo Stretto di Hormuz, in direzione del Golfo dell’Oman. Secondo quanto riportato, le Guardie Rivoluzionarie iraniane avrebbero intimato alla MSC Francesca di gettare l’ancora. La nave ha segnalato “danni allo scafo e al carico”.