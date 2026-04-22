Buco nella sanità campana, quattro ex direttori generali incriminati dalla Corte dei conti. Danno da 900mila euro

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Un danno erariale di circa 900mila euro e l’invito a dedurre per quattro ex direttori generali delle asl campane. Un buco che riguarda procedure di scorrettezza presunta da parte di alcuni manager che cumulavano l’indennità con la pensione E si è mossa la Procura della Corte dei conti. In questo caso la Regione non ha responsabilità diretta non avendo mai autorizzato i pagamenti.

L’indagine della Corte dei conti

La Procura della Corte dei Conti della Campania ha notificato un invito a dedurre a 4 ex direttori generali di ASL campane, ipotizzando un danno erariale complessivo di circa 880.988 euro.

Secondo le indagini condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, gli ex manager avrebbero continuato a percepire l’intero stipendio pur essendo già stati collocati in quiescenza (pensione), in violazione del divieto di cumulo tra trattamento pensionistico e compensi per incarichi dirigenziali nella Pubblica Amministrazione.

Gli sviluppi dell’indagine

Gli indagati avrebbero omesso di segnalare il cambio del proprio status alla Direzione Generale per la tutela della salute della Regione Campania. Per tre dei quattro coinvolti, l’erogazione dello stipendio era stata inizialmente sospesa al momento della pensione, per poi essere riattribuita autonomamente (inclusi gli arretrati) alla scadenza del mandato, senza alcuna autorizzazione regionale.

La normativa vigente (spesso richiamata come “norma Madia”) vieta di conferire incarichi retribuiti a soggetti già in pensione, a meno che l’incarico non sia a titolo gratuito.

80 milioni di euro di danni già accertati nella sanità campana

: La Corte dei Conti ha recentemente comunicato di aver accertato in Campania, nel solo anno 2025, circa 80 milioni di euro di danno erariale complessivo attraverso una cinquantina di sentenze. È in corso un monitoraggio della Commissione Anticamorra regionale su un uso ritenuto “abnorme” degli affidamenti diretti per forniture alle ASL nel periodo 2020-2023.













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