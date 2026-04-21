Napoli, ritrovato paziente disperso del Cotugno: era tra la boscaglia del Secondo Policlinico

È stato ritrovato in condizioni critiche, tra la vegetazione dell’area del Secondo Policlinico, un paziente dell’ospedale Cotugno che risultava disperso.

Il recupero è stato possibile grazie ad alcune segnalazioni e al tempestivo intervento degli addetti alla vigilanza della società Team Security e del personale antincendio, che hanno individuato l’uomo in evidente stato di difficoltà. Immediatamente sono state allertate le autorità competenti e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a trarlo in salvo.

Secondo una prima ricostruzione, il paziente si trovava nella boscaglia da almeno un giorno, in stato confusionale, dopo essere caduto rovinosamente all’interno dell’area del Secondo Policlinico, probabilmente provenendo dall’adiacente ospedale Cotugno.

All’uomo sono state prestate le prime cure dal personale sanitario a bordo dell’ambulanza interna del nosocomio. Le sue condizioni sono state giudicate serie e resta alta l’attenzione sul suo stato di salute.