Dalla Tv russa insulti e frasi oscene contro Meloni

Si profila l’ombra di un nuovo scontro diplomatico tra Russia e Italia. Al centro del caso, le pesanti dichiarazioni di Vladimir Solovyev, noto anchorman e figura di spicco della propaganda russa, che durante la sua trasmissione televisiva ha indirizzato attacchi frontali e insulti volgari a Giorgia Meloni. Il clima tra i due Paesi, già profondamente teso, ha raggiunto un nuovo punto di crisi dopo la recente visita a Roma del presidente Zelensky.

Durante gli incontri ufficiali a Palazzo Chigi e al Quirinale dello scorso 15 aprile, l’Italia ha infatti ribadito la propria linea di fermezza contro l’aggressione russa, formalizzando il cosiddetto “Drone Deal”. Si tratta di un accordo strategico per la produzione congiunta di droni militari, volto a integrare l’esperienza bellica di Kiev con le capacità industriali italiane.